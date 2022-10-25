Менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса

По данным социологов, решающее влияние на итоги выборов окажет процент явки среди представителей арабского общества.

Блок лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу удерживает лидирующую позицию среди избирателей менее чем за неделю до выборов в Кнессет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного порталом Mako для канала Кнессет.

Так, на данный момент блок сторонников Нетаниягу получает 60 мандатов. При этом политические силы, поддерживающие премьер-министра Яира Лапида, могут рассчитывать на 56 мест в новом парламенте.

В целом, согласно данным социологов, на данный момент расстановка сил выглядит следующим образом:

Ликуд — 31 мандат;

Еш Атид — 24:

Религиозный сионизм — 14;

Государственный лагерь — 12;

Шас — 8;

Иудаизм Торы — 7;

Исраэль Бейтену — 6;

Авода — 5;

Мерец — 5;

Хадаш Тааль — 4;

Раам Ам — 4.

При этом Еврейский дом не преодолевает проходной барьер, имея 1,8% поддержки избирателей.

Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать. Сейчас их число составляет 6 788 804 человека.

Так, финансовый комитет Кнессета сообщил, что бюджет ноябрьских выборов составляет 538 миллионов шекелей, на одного потенциального избирателя расходная часть запланирована около 79 шекелей.

При этом, в данный расчет не включены многие расходы, связанные с национальным оплачиваемым отпуском и работой Центральной избирательной комиссии.

Ранее Курсор писал, что Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет.

Также Курсор информировал о том, что замминистра экономики Голан назвал Бен-Гвира опасным для Израиля.