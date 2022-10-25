Менее недели до выборов в Кнессет: появились результаты нового электорального опроса

Блок лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу удерживает лидирующую позицию среди избирателей менее чем за неделю до выборов в Кнессет.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного порталом Mako для канала Кнессет.
Так, на данный момент блок сторонников Нетаниягу получает 60 мандатов. При этом политические силы, поддерживающие премьер-министра Яира Лапида, могут рассчитывать на 56 мест в новом парламенте.
В целом, согласно данным социологов, на данный момент расстановка сил выглядит следующим образом:
- Ликуд — 31 мандат;
- Еш Атид — 24:
- Религиозный сионизм — 14;
- Государственный лагерь — 12;
- Шас — 8;
- Иудаизм Торы — 7;
- Исраэль Бейтену — 6;
- Авода — 5;
- Мерец — 5;
- Хадаш Тааль — 4;
- Раам Ам — 4.
При этом Еврейский дом не преодолевает проходной барьер, имея 1,8% поддержки избирателей.
Как сообщал Курсор, предстоящие выборы станут пятыми в Израиле, начиная с 2019 года. Центральная избирательная комиссия сообщила, сколько будут стоить выборы исходя из количества людей, имеющих право проголосовать. Сейчас их число составляет 6 788 804 человека.
Так, финансовый комитет Кнессета сообщил, что бюджет ноябрьских выборов составляет 538 миллионов шекелей, на одного потенциального избирателя расходная часть запланирована около 79 шекелей.
При этом, в данный расчет не включены многие расходы, связанные с национальным оплачиваемым отпуском и работой Центральной избирательной комиссии.
Ранее Курсор писал, что Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет.
Также Курсор информировал о том, что замминистра экономики Голан назвал Бен-Гвира опасным для Израиля.