Не спала две ночи: Шакед — о разрыве с Хенделем и переговорах с Еврейским домом

Министр внутренних дел Айелет Шакед прокомментировала свое участие в предвыборной гонке. По словам лидера партии «Ямина», после 10 лет в политике она решила «глубоко погрузиться в происходящее».

Министр внутренних дел, лидер партии «Ямина» Айелет Шакед, прокомментировала свое участие в предвыборной кампании по избранию нового состава Кнессета.

Об этом сообщает Mako.

Как известно, накануне партии «Ямина» и «Еврейский дом» договорились баллотироваться по общему списку на предстоящих выборах в израильский парламент.

«После 10 лет в политике я решила глубоко погрузиться в происходящее. … У меня очень стрессовое время, и я не спала две ночи. Одну ночь из-за Йоаза (министр связи Йоаз Хендель — прим. ред.), а другую ночь из-за «Еврейского дома» … Я точно тоже сегодня не буду спать», — сказала Шакед.

Министр также отметила, что после 10 лет, проведенных в политике, она решила «глубоко погрузиться в это событие».

«Я надеялась, что у нас будет больше времени, не только год, но правительство пало», — добавила Шакед.

Как сообщал Курсор, партии «Ямина» и «Еврейский дом» договорились баллотироваться по общему списку на предстоящих выборах в Кнессет. До этого «Ямина» и «Дерех Эрец» разделились, расторгнув совместный союз под названием «Руах Ционит» — частично из-за требования партии «Еврейский дом», которая рассталась с «Дерехом Эрец».

После раскола Бродни призвал Шакед объединиться с «Еврейским домом». Предвыборный опрос показал, что партия «Руах Ционит» не преодолела избирательный порог в 3,25%, в результате чего она не попала в следующий Кнессет.

Ранее Курсор писал, что Смотрич заявил, что Шакед не может рисковать и терять голоса. Председатель «Религиозного сионизма» депутат Кнессета Бецалель Смотрич обсудил раскол в партии «Руах Ционит » и разрыв между Айелет Шакед и Йоазом Хенделем.