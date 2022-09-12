Смотрич: Шакед не может рисковать и терять голоса

«Меня порадовало заявление Шакед о том, что она, наконец, понимает, что это правительство было ошибкой, Я думаю, что, если она честна, она не может рисковать и тратить голоса попусту. У нее нет шансов пройти избирательный барьер», — сказал Смотрич в интервью новостям 13-го канала.

«Мы не чувствуем угрозы, и я надеюсь, что в окончательных результатах мы вырастем еще больше. Мы становимся сильнее, и наши избиратели стабильны, но меня беспокоит одно: я хочу, чтобы после выборов было сформировано еврейское, сионистское и националистическое правительство, которое хорошо для Израиля, и то, что угрожает, это пустая трата голосов», — добавил он.

Смотрич также обсудил заявление главы Агентства безопасности Израиля (ISA) Ронена Бара о том, что внутренний конфликт и крайний дискурс поощряют террор.

«Как человек, который сидел в кабинете министров обороны, я предлагаю нашим врагам лучше не судить нас, мы — одна нация, которая знает, как подняться и объединиться против наших врагов. В заявлении главы ISA нет необходимости, даже если в нем есть доля правды, а я так не думаю, его не нужно было говорить, потому что оно посылает негативный сигнал нашим врагам. Можно сказать это за закрытыми дверями, в кабинете. Мы видим все больше и больше высокопоставленных сотрудников службы безопасности, которые позволяют себе переходить грань между собственно вопросами безопасности и социальными вопросами», — сказал Смотрич.

Что касается системы правосудия, Смотрич сказал: «Дискуссия не носит личного характера. После многих лет, когда правые были у власти, но на самом деле не правили, мы намерены внести серьезные изменения в систему правосудия, в том числе в отношении Негева и управления, и и так далее. Я собираюсь потребовать принятия «Закона о юрисконсульте», в котором говорится, что правительство или министр могут назначать юрисконсульта для помощи в реализации своей политики».

Что касается суверенитета Израиля в Иудее и Самарии, депутат ответил, что «другого решения нет». По его словам, «возвращение в Гуш-Катиф (в секторе Газа) — крайняя цель, завтра утром этого не произойдет, израильская общественность должна созреть. Я уверен, что нет и не будет безопасность для жителей юга, пока мы не вернемся в этот район».

Ранее Курсор писал, что опрос показал, как изменилась расстановка сил из-за перемещений Шакед.

Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем. Остается под вопросом, удастся ли новому партнерству с участием Шакед преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Также наша редакция сообщала о словах Шакед: Офис Лапида требовал, чтобы я не продвигала строительство Иерусалима. Министр внутренних дел Айелет Шакед раскритиковала премьер-министра Яира Лапида.

Напомним, Курсор ранее информировал, что депутат Орбах считает: Хорошо, что Шакед рассталась с Хенделем. Депутат Кнессета считает, что нынешняя министр внутренних дел имеет немного шансов попасть в будущий парламент.