СМИ: Ямина и Еврейский дом договорились об объединении

Айелет Шакед подпишет предвыборное соглашение о совместном участии в выборах с «Еврейским домом».

Партии «Ямина» и «Еврейский дом» договорились баллотироваться по общему списку на предстоящих выборах в Кнессет. Сегодня, 12 сентября, обе стороны должны официально подписать соглашение о выборах после прорыва в переговорах.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Ожидается, что министр внутренних дел Айелет Шакед («Ямина») и председатель списка «Еврейский дом» и мэр Гиват-Шмуэля Йоси Бродни созовут в понедельник утром пресс-конференцию, чтобы объявить о новом альянсе.

Совместный билет будет проходить под названием «Еврейский дом» под «Bet» в бюллетенях для голосования. Шакед возглавит общий список, а Бродни займет второе место.

Прошлой ночью «Еврейский дом» официально сообщил центральному комитету партии одобрить планы объединения с «Яминой» на предстоящих выборах.

В воскресенье «Ямина» и «Дерех Эрец» разделились, расторгнув совместный союз под названием «Руах Ционит» — как сообщается, частично из-за требования партии «Еврейский дом», которая рассталась с Дерехом Эрец, и создать более религиозно ориентированный партийный список.

После раскола Бродни призвал Шакед объединиться с «Еврейским домом».

Предвыборный опрос показал, что партия «Руах Ционит» не преодолела избирательный порог в 3,25%, в результате чего она не попала в следующий Кнессет.

Ранее Курсор писал, что Смотрич заявил, что Шакед не может рисковать и терять голоса. Председатель «Религиозного сионизма» депутат Кнессета Бецалель Смотрич обсудил раскол в партии «Руах Ционит » и разрыв между Айелет Шакед и Йоаз Хендель.

Курсор также сообщал, что опрос показал, как изменилась расстановка сил из-за перемещений Шакед.

Шакед возвращается в «Еврейский дом» после распада союза с Хенделем. Остается под вопросом, удастся ли новому партнерству с участием Шакед преодолеть избирательный барьер 1 ноября.

Также наша редакция сообщала о словах Шакед: Офис Лапида требовал, чтобы я не продвигала строительство Иерусалима. Министр внутренних дел Айелет Шакед раскритиковала премьер-министра Яира Лапида.

Напомним, Курсор ранее информировал, что депутат Орбах считает: Хорошо, что Шакед рассталась с Хенделем. Депутат Кнессета считает, что нынешняя министр внутренних дел имеет немного шансов попасть в будущий парламент.