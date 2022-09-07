Нетаниягу: у Ганца нет возможности сформировать правительство

Председатель «Ликуда» и лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что у Бени Ганца нет шансов сформировать следующее правительство Израиля.

«Нашей стране нужно стабильное правительство, иначе мы окажемся на шестых выборах или в правительстве, которое падет через несколько месяцев», — заявил Нетаниягу.

«Ганц говорит, что может сформировать такое правительство, и пытается скрыть тот факт, что он и Лапид не могут сформировать стабильное правительство, и все опросы это доказывают. У них 50 мест с МЕРЕЦ, Авода и Либерманом. Им нужны Тиби и Мансур Аббас, но даже тогда у них нет 61 место», — добавил политик.

По словам Нетаниягу, «это правительство, которое не будет создано,но, если и будет установлено, то падет в течение нескольких месяцев»

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что Яир Лапид не будет формировать новое правительство Израиля. Ганц назвал три возможных сценария развития политических событий после выборов в Кнессет, назначенных на 1 ноября.

Также Курсор сообщал, что Нетаниягу спешил завершить мемуары, потому что боялся умереть.