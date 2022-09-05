Нетаниягу спешил завершить мемуары, потому что боялся умереть

Лидер оппозиционных сил Беньямин Нетаниягу признался, что хотел как можно быстрее завершить свои мемуары из-за опасений, что умрет от COVID-19.

Это признание политик сделал во время предпродажной подготовки англоязычной версии своей книги «Биби: моя история».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я написал ее быстро во время пандемии коронавируса. Предполагается, что я нахожусь в уязвимой группе, и я подумал, что, возможно, меня не будет рядом, чтобы закончить книгу, поэтому стоит писать быстрее», – рассказал Нетаниягу.

По его словам, если бы он остался премьер-министром, то у него не было бы времени для написания автобиографии, на которую он потратил 9 месяцев.

«Быть ​​главой оппозиции бесконечно проще, имея гораздо больше свободного времени, чем быть премьер-министром. Я никогда не писал ни одной из своих книг, пока был на руководящей должности. Это невозможно», – поделился оппозиционер.

Нетаниягу утверждает, что новая книга вдохновит читателей, которые стремятся к «осмысленной» жизни. Он сказал, что произведение расскажет о «трагедиях и триумфах, неудачах и успехах, извлеченных уроках и любимых людях».

«Она переплетена с Израилем, который доказал, что вера и решимость могут преодолеть непреодолимые препятствия и построить блестящее будущее», – добавил оппозиционер, который опубликует новую книгу 22 ноября, через 3 недели после выборов в Израиле.

Ранее Либерман сказал, что Нетаниягу придумал заявления наемного убийцы.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид раскритиковал Нетаниягу. По его словам, лидер оппозиции пытается разрушить систему правосудия «по личным соображениям».

Помимо этого, недавно появилась новая информация о нападении на протестующих против Нетаниягу.