Передумал: Джонатан Поллард уже отказывается поддерживать Айелет Шакед

Джонатан Поллард, который отбыл наказание в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля, отказался от поддержки лидера «Руах Ционит» Айелет Шакед.

Об этом сообщает Israel National News.

По словам Полларда, ему стало ясно, что Шакед не будет брать на себя обязательства по созданию правого правительства, несмотря на его поддержку.

«Мне стало ясно, что она отказывается исключить Йоаз Хендель из своего списка. Это вызывает реальную озабоченность тем, что она снова переведет голоса «справа налево». Поэтому я отказываюсь от своей поддержки», — заявил Поллард.

На его позицию уже отреагировала сама Шакед.

«Я была рада услышать сегодня утром о поддержке меня Джонатаном Поллардом. Ядовитая машина, направленная на него с того момента, как он объявил о своей поддержке меня, поставила Джонатана в безвыходное положение, и я рад, что он выбрался из эпицентра бури. Такой израильский герой, как Джонатан, заслуживает того, чтобы быть в центре событий. консенсуса и не стать мишенью в токсичном дискурсе израильской политики», — сказала лидер «Руах Ционит».

Как сообщал Курсор, утром 30 августа Джонатан Поллард в своем видеообращении призвал граждан выразить свою поддержку на выборах Айелет Шакед.

По его словам, Шакед сможет защищать интересы и честь еврейского государства. Она осознала свои ошибки, проявив лояльность к предыдущему правительству, и больше не будет их повторять.

«Мы все ошибаемся в суждениях. Есть разница между теми из нас, кто отказывается признавать такие ошибки, и теми из нас, кто признает свои ошибки и обязуется никогда их не повторять. Я считаю, что Айелет Шакед — именно такой человек», — подчеркнул Поллард.

«Курсор» писал ранее, что депутат от «Ликуда» публично упрекнул бывшего израильского шпиона Джонатана Полларда за его поддержку партии «Руах Ционит».