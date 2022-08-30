«Она нужна нам сейчас»: Джонатан Поллард призвал голосовать за Айелет Шакед

Министр внутренних дел Айелет Шакед получила поддержку от Джонатана Полларда, который ранее не призывал граждан голосовать ни за одно политическое движение Израиля.

Джонатан Поллард, который отбыл наказание в американской тюрьме за шпионаж в пользу Израиля, призвал граждан выразить свою поддержку на выборах Айелет Шакед.

Об этом он сказал в своем видеообращении на странице в Twitter.

По его словам, Шакед сможет защищать интересы и честь еврейского государства. Она осознала свои ошибки, проявив лояльность к предыдущему правительству, и больше не будет их повторять.

«Мы все ошибаемся в суждениях. Есть разница между теми из нас, кто отказывается признавать такие ошибки, и теми из нас, кто признает свои ошибки и обязуется никогда их не повторять. Я считаю, что Айелет Шакед — именно такой человек», — подчеркнул Поллард

Также он отметил, что Айелет Шакед заслуживает второго шанса проявит себя с лучшей стороны, сделавшись частью руководства Израиля.

«Она нужна нам сейчас, свободная и очищенная от плохого влияния, которое наносит ущерб как ее личной репутации, так и ее политическому авторитету», — говорится в сообщении.

«Курсор» писал ранее, что депутат от «Ликуда» публично упрекнул бывшего израильского шпиона Джонатана Полларда за его поддержку партии «Сионистский дух».

Еще мы писали, что министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что не намерена отказываться от участия в гонке за Кнессет, несмотря на опросы, показывающие, что ее партия «Руах Ционит» не преодолевает избирательный барьер.