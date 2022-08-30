Депутат от Ликуда попал в скандал из-за твита о Шакед

Правый депутат Кнессета удалил скандальный твит после того, как подвергся критике.

Депутат от «Ликуда» публично упрекнул бывшего израильского шпиона Джонатана Полларда за его поддержку партии «Сионистский дух».

Депутат Кнессета Шломо Кархи раскритиковал заявление Полларда, в котором последний заявил о своей поддержке министра внутренних дел Айелет Шакед и ее партии «Сионистский дух».

«Из-за моей безоговорочной любви к этой стране и моей приверженности ее выживанию и благополучию теперь я должен поддержать кого-то, кто, как я знаю, будет служить Израилю таким образом, чтобы защитить как наши основные интересы, так и нашу честь, — сказал Поллард. — Этот человек — Айелет Шакед».

Кархи раскритиковал его заявление, сославшись в своем твите на работу Полларда в качестве израильского шпиона в 1980-х годах.

«Это то же самое, если бы вы выполняли еще одну шпионскую миссию для кого-то, кто вас предал, — написал Кархи. — Любой, кто предаст вас и бросит вас, сделает это снова. Тот, кто обманет вас один раз, обманет вас снова», — написал он, имея в виду, что Поллард «работает» на предательницу Шакед.

Депутат быстро подвергся критике за свой комментарий, а журналист Барак Равид назвал его пост «отвратительным».

«Шломо Кархи виступил против Джонатана Полларда, единственным грехом которого стало выражение поддержки Айелет Шакед», — написал журналист, заступившись за Полларда.

После критики Кархи стер исходный твит, написав: «Я очень уважаю Джонатана Полларда и его жертвы ради народа Израиля. Мы уже знакомы с преступницей Шакед. Никто не должен скрывать правду о ней; но в контексте это звучало как критика Полларда, чего я в любом случае не имел в виду».

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