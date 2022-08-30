Депутат от Ликуда попал в скандал из-за твита о Шакед

Депутат от «Ликуда» публично упрекнул бывшего израильского шпиона Джонатана Полларда за его поддержку партии «Сионистский дух».
Депутат Кнессета Шломо Кархи раскритиковал заявление Полларда, в котором последний заявил о своей поддержке министра внутренних дел Айелет Шакед и ее партии «Сионистский дух».
«Из-за моей безоговорочной любви к этой стране и моей приверженности ее выживанию и благополучию теперь я должен поддержать кого-то, кто, как я знаю, будет служить Израилю таким образом, чтобы защитить как наши основные интересы, так и нашу честь, — сказал Поллард. — Этот человек — Айелет Шакед».
Кархи раскритиковал его заявление, сославшись в своем твите на работу Полларда в качестве израильского шпиона в 1980-х годах.
«Это то же самое, если бы вы выполняли еще одну шпионскую миссию для кого-то, кто вас предал, — написал Кархи. — Любой, кто предаст вас и бросит вас, сделает это снова. Тот, кто обманет вас один раз, обманет вас снова», — написал он, имея в виду, что Поллард «работает» на предательницу Шакед.
Депутат быстро подвергся критике за свой комментарий, а журналист Барак Равид назвал его пост «отвратительным».
«Шломо Кархи виступил против Джонатана Полларда, единственным грехом которого стало выражение поддержки Айелет Шакед», — написал журналист, заступившись за Полларда.
После критики Кархи стер исходный твит, написав: «Я очень уважаю Джонатана Полларда и его жертвы ради народа Израиля. Мы уже знакомы с преступницей Шакед. Никто не должен скрывать правду о ней; но в контексте это звучало как критика Полларда, чего я в любом случае не имел в виду».
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