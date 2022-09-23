Правый блок решил не требовать запрета антиизраильской партии «Балад»

Если «Баладу» разрешат участвовать в выборах, то он соберет около 2,5% голосов арабов. Возможно, что таким образом 1 ноября на избирательные участки пойдет меньше арабских избирателей.

Правые партии не собираются требовать от Центральной избирательной комиссии дисквалификации партии «Балад» на основании ее откровенного расизма, антисемитизма, антисионизма и сотрудничества с террористическими группировками.

Дело в том, что сейчас присутствие партии «Баллад» на выборах в качестве отдельной единицы выгодно правому лагерю.

Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, которые обычно просят об этом запрете, баллотируются вместе в этом предвыборном сезоне. Забавно, что в прошлом, когда избирательная комиссия, состоящая из политиков и судьи Верховного суда, голосовала за запрет Объединенного арабского списка с «Баладом» в нем, Верховный суд всегда отменял решение.

Но на этот раз, когда «Балад» представлен отдельно и озвучивает ту же политику, есть больше шансов, что Верховный суд согласится с решением комитета о запрете. И это было бы очень плохо, так как с «Баладом», снятым с голосования, Объединенный арабский список будет работать как арабская альтернатива РААМ и сможет сохранить свои нынешние 6 мандатов.

С другой стороны, если «Баладу» позволят баллотироваться, то он соберет около 2,5% голосов арабов. Кроме того, явка арабских избирателей исторически зависит от единства арабских политиков. Еще в 2015 году, когда в ответ на драконовское пороговое голосование Авигдора Либермана, которое требовало, чтобы партия получила почти четыре места (3,25% голосов), прежде чем она могла войти в Палату представителей, четыре арабские партии объединились, бросая вызов нападению Либермана, была рекордная явка арабских избирателей, и ОАС получил 13 мест.

После того как РААМ разделился, список сократился до 6, а без «Балада»возможно будет два положительных результата: 2,5% голосов арабов будут потеряны и 1 ноября на избирательные участки пойдет меньше арабских избирателей.

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