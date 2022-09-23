Нетаниягу — Лапиду: Вы «ставите под угрозу» Израиль

Представители правой оппозиции обрушились с критикой на премьер-министра Яира Лапида за поддержку решения о создании двух государств в его обращении к Генеральной Ассамблее ООН, поскольку левые союзники премьера поддержали его призыв к миру с палестинцами.

Пока Лапид еще говорил, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу опубликовал видеообращение, в котором обвинял его в том, что он «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности.

«Лапид возвращает палестинцев на передний план мировой арены и ставит Израиль прямо в палестинскую яму», — сказал он.

В последние годы израильские лидеры в значительной степени дистанцировались от палестинской государственности, хотя сам Нетаниягу в 2016 году в ООН призывал к решению о создании двух государств. В последние годы Нетаниягу отошел от этой линии и теперь берет на себя ответственность за то, что «устранил палестинскую государственность из глобальной повестки дня».

Комментарии Нетаниягу прозвучали всего через 40 дней после выборов в Израиле 1 ноября, после которых он надеется получить цифры, необходимые для создания праворелигиозного правительства. Его религиозные партнеры-сионисты, а также многие члены его правой партии «Ликуд» решительно выступают за поселение и против отказа Израиля от притязаний на территории для создания независимого палестинского государства.

Глава «Ликуда» заявил, что палестинское государство будет угрозой безопасности, заявив, что Лапид «собирается дать им террористическое государство в самом сердце страны, государство, которое будет угрожать всем нам».

Нетаниягу также раскритиковал Лапида за его попытки предотвратить возобновление ядерной сделки с Ираном, заявив, что премьер-министр «ничего не делает».

Ликуд № 2 Ярив Левин обвинил Лапида в том, что он «сдался… сторонникам террора из Палестинской автономии»: «Вместо того, чтобы стоять перед миром и искренне заявить, что Земля Израиля принадлежит народу Израиля, Лапид заискивал перед ненавистниками Израиля».

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич, возглавляющий крайне правую партию «Религиозный сионизм», также раскритиковал поддержку Лапидом решения о создании двух государств, заявив, что палестинское государство — это «позорная капитуляция перед терроризмом».

Смотрич заявил, что Лапид «стремится к разделу земли, передаче территорий и изгнанию десятков тысяч евреев из их домов». Он также заявил, что обсуждение палестинского государства и «вселение надежды в паруса палестинского национализма» приведут к увеличению террористических атак против израильских граждан.

Лапид также подвергся резкой критике со стороны некоторых деятелей правой коалиции, а министр внутренних дел Айелет Шакед заявил, что был не прав, когда сказал Генеральной Ассамблее ООН, что большинство израильтян поддерживают решение о создании двух государств.

«Большинство израильтян выступают против палестинского государства», — настаивала она.

Другие правые союзники Лапида, в том числе заместитель премьер-министра Нафтали Беннет, раскритиковали премьер-министра в среду после того, как чиновник заявил, что он должен поддержать решение о создании двух государств в своем выступлении в ООН.

Среди политических партнеров Лапида, поддерживающих решение о создании двух государств, глава левой партии МЕРЕЦ назвала его выступление «историческим».

«Наконец-то на повестке дня стоит видение мира. Чтобы положить конец циклу кровопролития, положить конец контролю над миллионами палестинцев и годам боли и утраты с обеих сторон», — написал Захава Гальон в Twitter.

Министр общественной безопасности Омер Барлев из Аводы назвал выступление Лапида «трогательным и впечатляющим»: «Большая честь для Государства Израиль, которое должным образом представлял премьер-министр, твердо отстаивая безопасность [Израиля] и дипломатические интересы».

Лапид поддержал создание двух государств на выступлении в ООН. Во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН премьер-министр Яир Лапид заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было правильным решением для Израиля.

Ранее курсор писал, что Беннет критикует Лапида: Нет никакой логики в создании палестинской государственности. Израильские политики быстро отреагировали на заявление премьер-министра Яира Лапида.

Также Байден хвалит «смелый» призыв Лапида к созданию двух государств. Президент США Джо Байден присоединился к хору похвалы за то, что премьер-министр Яир Лапид поддержал создание палестинского государства вместе с Израилем.

Ранее Курсор писал, что посол Германии поддержал речь Лапида о создании двух государств. Выступление Лапида и его высказывание о создании двух государств были положительно восприняты везде, кроме Израиля. Его поддержали в ООН, США, посол Германии.

Кроме этого, что Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

Курсор сообщал, что заявление Лапида прокомментировал Бецалель Смотрич, назвав его «позорной капитуляцией перед терроризмом».