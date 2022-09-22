Правильное решение: Лапид поддержал создание двух государств на выступлении в ООН

Во время выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН премьер-министр Яир Лапид заявил, что решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств было правильным решением для Израиля.

По мнению Лапида, это позитивно повлияет на безопасность и экономику Израиля, а также будущее «наших детей».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Премьер-министр утверждает, что Израиль имеет лишь одно условие для палестинской государственности.

«Будущее палестинское государство будет мирным. Чтобы он не стал еще одной террористической базой, с которой можно было бы угрожать благополучию и самому существованию Израиля. Что у нас всегда будет возможность обеспечить безопасность всех граждан Израиля. Вы можете просить нас жить в соответствии с ценностями Устава ООН, но вы не можете просить нас умереть за них», – заявил он.

Эту речь уже прокомментировал посол США в Израиле Том Нидес, назвав ее «смелой».

«Мирное сосуществование – это только путь вперед. Как призвал президент США в июле, «два народа с глубокими и древними корнями на этой земле живут бок о бок в мире и безопасности», – сказал он.

Также Лапид заявил, что во временном правительстве есть арабские министры и арабская партия, в Верховном суде есть арабские судьи, а арабские врачи спасают жизни в израильских больницах.

«Приходите к нам в гости. Вы обнаружите, что Израиль представляет собой невероятную культурную мозаику», – добавил он.

Эта речь вызвала волну критику из уст известных израильских политиков. Так, Биньямин Нетагиягу заявил, что выступление Лапида «ставит под угрозу» будущее Израиля, возобновляя обсуждение палестинской государственности, а также «возвращает палестинцев на передний план мировой арены и загоняет Израиль прямо в палестинскую яму».

Также «Курсор» сообщал, что заявление Лапида прокомментировал Бецалель Смотрич, назвав его «позорной капитуляцией перед терроризмом«.