Штайниц: Ликуд выиграет, если партия Шакед преодолеет порог

Бывший министр «Ликуда» Юваль Штайниц высказал мнение, что «Ликуд» ошибается, не поощряя деятельность партии «Еврейский дом», которая может гарантировать формирование правого правительства.

Штайниц заявил в интервью радио «Решет Бет», что его мнение не совпадает с мнением других представителей «Ликуда»: «Я вижу это по-другому, и мое мнение остается прежним. Я думаю, что лучшее, что может случиться с Государством Израиль, это то, что не будет шестых выборов и что здесь будет сформировано широкое правительство во главе с Нетаниягу и Ликудом».

«Единственная партия, которая на самом деле продвигает это, которая выступает против бойкотов и говорит, что ее повестка дня состоит в том, чтобы не было узкого правительства левых или узкого правительства правых, но что она выступает за широкое правительство… — это Айелет Шакед и еврейский дом», — заявил Штайниц.

«Я говорю, что если она получит несколько мест, это будет хорошо для «Ликуда», потому что это будет гарантировать невозможность бойкота «Ликуда», имеющего большинство, что Нетаниягу и «Ликуд» получат 61 место. И это также означало бы, что есть очень существенный шанс, что мы войдем в широкое правительство, а не в узкое», — заключил бывший министр.

Ранее в четверг министр внутренних дел Шакед ответила на сообщения о том, что она выйдет из гонки в обмен на должность посла, и сказала: «Мне нигде не предлагали никакой должности. Это уловка от Смотрича».

Шакед заявила, что правое правительство будет сформировано после выборов только в том случае, если партия «Еврейский дом» преодолеет избирательный барьер.

«У Нетаниягу нет 61 без нас. Правое правительство существует только с «Еврейским домом». Не тратьте свой голос на крупные партии в блоке», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться. Центральная избирательная комиссия запретила партии БАЛАД принимать в выборах в Кнессет 25-го созыва. 9 членов комитета проголосовали за запрет, а 5 – против.

Опрос: блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе. За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну.

Курсор сообщал, что депутаты Ликуда заявила, что помешают любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации.

Напомни, что в США предостерегают от назначения Бен-Гвира министром.