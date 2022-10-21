Шакед рассказала, что должен сделать Нетаниягу, чтобы помочь ей на выборах

09:13, Сегодня
Выборы в Кнессет, Новости Израиля, Политика
айелет шакед фото
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Глава Ликуда может помочь Шакед выбраться из критической ситуации, при которой партия «Еврейский дом» не пересечет проходного барьера на выборах.

Министр внутренних дел и председатель партии «Еврейский дом» Айелет Шакед заявила, что для того, чтобы ее партия пересекла минимальный порог на выборах, ей нужна поддержка Нетаниягу.

Шакед сказала: «Я знаю, что если Биби скажет предложение, два предложения, правильные предложения, то я пройду процент блокировки, и он легко достигнет 62, может быть, 63 мандатов».

Сейчас же, по ее словам, абсолютное вето «из дома в Кесарии» не позволяет Биньямину Нетаниягу помочь ее партии пройти блокирующий процент.

По ситуации на настоящее время, у Шакед около двух мандатов плюс-минус.

По оценкам экспертов,  сейчас в настоящее время в «Еврейском доме» присутствует от половины до трех четвертей процента, которые могут 1 ноября не проголосовать, если решат, что их голос будет выброшен в никуда.

Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Позиция Саара основывается на плане автономии бывшего премьер-министра Менахема Бегина: «Переход к палестинскому государству сегодня (является) нереалистичным и опасным для Государства Израиль, и я не поддерживаю это».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.