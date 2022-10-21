Шакед рассказала, что должен сделать Нетаниягу, чтобы помочь ей на выборах

Министр внутренних дел и председатель партии «Еврейский дом» Айелет Шакед заявила, что для того, чтобы ее партия пересекла минимальный порог на выборах, ей нужна поддержка Нетаниягу.
Шакед сказала: «Я знаю, что если Биби скажет предложение, два предложения, правильные предложения, то я пройду процент блокировки, и он легко достигнет 62, может быть, 63 мандатов».
Сейчас же, по ее словам, абсолютное вето «из дома в Кесарии» не позволяет Биньямину Нетаниягу помочь ее партии пройти блокирующий процент.
По ситуации на настоящее время, у Шакед около двух мандатов плюс-минус.
По оценкам экспертов, сейчас в настоящее время в «Еврейском доме» присутствует от половины до трех четвертей процента, которые могут 1 ноября не проголосовать, если решат, что их голос будет выброшен в никуда.
Ранее Курсор писал, что Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Позиция Саара основывается на плане автономии бывшего премьер-министра Менахема Бегина: «Переход к палестинскому государству сегодня (является) нереалистичным и опасным для Государства Израиль, и я не поддерживаю это».