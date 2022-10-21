Шакед рассказала, что должен сделать Нетаниягу, чтобы помочь ей на выборах

Глава Ликуда может помочь Шакед выбраться из критической ситуации, при которой партия «Еврейский дом» не пересечет проходного барьера на выборах.

Министр внутренних дел и председатель партии «Еврейский дом» Айелет Шакед заявила, что для того, чтобы ее партия пересекла минимальный порог на выборах, ей нужна поддержка Нетаниягу.

Шакед сказала: «Я знаю, что если Биби скажет предложение, два предложения, правильные предложения, то я пройду процент блокировки, и он легко достигнет 62, может быть, 63 мандатов».

Сейчас же, по ее словам, абсолютное вето «из дома в Кесарии» не позволяет Биньямину Нетаниягу помочь ее партии пройти блокирующий процент.

По ситуации на настоящее время, у Шакед около двух мандатов плюс-минус.

По оценкам экспертов, сейчас в настоящее время в «Еврейском доме» присутствует от половины до трех четвертей процента, которые могут 1 ноября не проголосовать, если решат, что их голос будет выброшен в никуда.

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