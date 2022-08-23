Зехава Гальон раскритиковала заявление Яира Голана

Зехава Гальон считает, что заявление депутата Голана о том, что она представляет прошлое партии, является «эйджистким и женоненавистническим».

Бывший председатель МЕРЕЦ и кандидат на лидерство в партии на праймериз, которые пройдут сегодня (вторник), раскритиковала своего оппонента, депутата Яира Голана в интервью 103FM.

Она ответила на одно из высказываний против того, что она представляет прошлое партии, и сказала: «Говорить о ком-то как о женщине из прошлого — это эйджистское и женоненавистническое заявление. Его заявлениям и его стилю нет оправданий».

По поводу публикации, в которой утверждалось, что пожертвования на ассоциацию внутри МЕРЕЦ поступают из политического фонда правящей партии Германии, она сказала: «Мне это кажется неправильным».

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Курсор сообщал про выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил. Активность в партиях не утихает, поскольку до решающего момента осталось 74 дня. На данный момент ни одному блоку не удалось добиться явного преимущества, а политический сдвиг на этой неделе привел к изменениям в расстановке мандатов.

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