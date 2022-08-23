ШАБАК предупредил ПА о невмешательстве в выборы Израиля

ШАБАК выпустила «суровое предупреждение» Палестинской администрации не вмешиваться в предстоящие выборы в Израиле.

ШАБАК заявил, что предупредил руководство Палестинской администрации о том, чтобы они не предпринимали каких-либо попыток вмешаться в предстоящие выборы в Кнессет Израиля.

Предупреждение прозвучало после того, как глава общей разведки Палестинской Автономии Маджед Фарадж встретился с лидерами арабской партии «Объединенный список», чтобы убедить их воссоединиться с исламистской партией РААМ.

По сообщению 12-го канала, что официальные лица Палестинской Администрации заявили израильским коллегам, что они не намерены вмешиваться в ноябрьские выборы в Израиле. Также они добавили, что какие-либо встречи представителей ПА с арабскими депутатами не преследуют этой цели.

Сообщалось, что Фарадж выразил депутатам «Объединенного списка» обеспокоенность Палестинской Автономии касательно возможности более низкой явки арабов-израильтян на предстоящих ноябрьских выборах, что может привести к возвращению бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу к власти и формирования более жесткого правого правительства.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил, что харедим вредят его блоку. Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

Курсор сообщал про выборы-2022: как повлияло возвращение Гади Айзенкота на раскладку сил. Активность в партиях не утихает, поскольку до решающего момента осталось 74 дня. На данный момент ни одному блоку не удалось добиться явного преимущества, а политический сдвиг на этой неделе привел к изменениям в расстановке мандатов.

Кроме этого, Зехава Гальон раскритиковала заявление Яира Голана. Гальон считает, что заявление депутата Голана о том, что она представляет прошлое партии, является «эйджистким и женоненавистническим».