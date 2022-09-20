Службы безопасности готовятся: Нетаниягу впервые примет участие в предвыборном митинге в Бней-Браке

Впервые председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу примет участие в предвыборном митинге «Ликуда» в Бней-Браке.

Предвыборный митинг состоится в четверг вечером на этой неделе, и, по оценкам организаторов, ожидается многотысячное участие. Силовики готовятся к приезду большого количества участников, рассматривается вариант закрытия всей площади для движения транспорта на время акции.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ требует отстранить Идит Сильман от участия в выборах в составе Ликуда. Члены партии МЕРЕЦ требуют, чтобы ЦИК лишил права Идит Сильман баллотироваться на предстоящих выборах по списку партии «Ликуд».

Также мы сообщали, что Либерман потребовал от ЦИК дисквалифицировать партию «Балад»: чем ему это выгодно. Авигдор Либерман не заинтересован в расколе Объединенного арабского списка, поэтому обратился в Центризбирком с призывом отстранить «Балад» от участия в выборах.