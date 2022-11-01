СМИ: система национальных оповещений рассылает политическую рекламу партии Ганца

В день выборов в Кнессет зафиксировано несанкционированное проникновение в систему национальных оповещений.

Во вторник, 1 ноября, в день выборов в Кнессет зафиксировано несанкционированное проникновение в систему национальных оповещений.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовыебудни».

Согласно сообщению, это является нарушением выборного законодательства, «которое тянет на очень серьезный срок».

«Кто-то залез в систему национальных оповещений, ту, которая должна рассылать от имени государства сообщения о глобальных катастрофах и рассылает через нее рекламу Ганца с призывом срочно голосовать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ к системе есть у полиции, чрезвычайных служб и у министерства обороны.

«Интересно, кто же рассылает?» — спрашивают авторы публикации.

Как сообщал Курсор, генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений.

Сообщается, что в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию. О нем немедленно сообщил другой чиновник, и предполагаемого нарушителя заменили, сказали в ЦИК.

В друзской деревне Ярка на севере Израиля, где на предыдущих выборах поступали сообщения о нарушениях, полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями.

Сообщается, что несколько человек пришли на избирательный участок и взяли большое количество конвертов, сказала Адес, добавив, что весь комитет, обслуживающий участок в Ярке, может быть заменен.

Ранее Курсор писал, что в день выборов резко подскочили расходы израильтян по картам.