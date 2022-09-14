Смотрич пророчит Бен-Гвиру высокую должность в потенциальном правительстве Нетаниягу

Крайне правый политик прогнозирует, что «Религиозный сионизм» станет третьим по величине после выборов, и говорит, что большая заслуга в этом принадлежит Бен-Гвиру.

Бецалель Смотрич, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм», заявил во вторник, что его экстремистский политический партнер Итамар Бен-Гвир будет старшим министром в потенциальном будущем правительстве, возглавляемом нынешним лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

Смотрич воссоединился с крайне правой партией Бен-Гвира «Оцма Иегудит» в преддверии предстоящих ноябрьских выборов.

«Согласно данным [опроса], на данный момент Итамар, безусловно, будет старшим министром, — сказал Смотрич в одном из интервью для ивритоязычных СМИ, пишет The Times Of Israel. — В этом смысл демократии».

«Мы получим большую поддержку со стороны общественности, и Итамар играет в этом значительную роль. Я надеюсь, что мы станем третьей по величине партией в Израиле», — сказал он.

Смотрич заявил, что растущая популярность Бен-Гвира является положительным моментом. «Израильское общество трезвеет и возвращается к здоровым инстинктам: мы здесь хозяева, и кто хочет с нами жить — это прекрасно», — заявил он.

Бывший премьер-министр Нетаниягу, который выступил посредником в сделке, чтобы заставить Смотрича и Бен-Гвира баллотироваться вместе, чтобы повысить свои шансы на возвращение к власти, заявил перед предыдущими выборами, что не верит, что экстремист Бен-Гвир подходит для должности министра.

Но эта мелодия изменилась, поскольку популярность Бен-Гвира возросла, и стало ясно, что Нетаниягу не сможет сформировать правительство без лидера экстремистов, играющего центральную роль.

Ранее министр связи Йоаз Хендель заявил, что покинет политику и не примет участие в предстоящих выборах. Дополнительно он сказал, что именно, по его мнению, угрожает Израилю.