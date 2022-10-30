Смотрич: рост популярности Бен-Гвира – одно из лучших событий

Председатель партии «Религиозный сионизм» рассказал о шансах своей партии на предстоящих выборах.

Заявление лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу о том, что голоса, которые будут отданы за Бен-Гвира в качестве поддержки партии «Ликуда» — это голоса за премьер-министра Яира Лапида, не соответствует реалиям.

Об этом в интервью Israel National News заявил председатель партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич.

По словам Смотрича, «нам нужно объединиться, как мы это сделали за последние полтора года, и получить 61 место, чтобы мы могли сформировать правое правительство».

«Нетаниягу и общественность знают, что главное — это не «размер» правящей партии, а размер блока. Президент дает мандат тому, у кого достаточно поддержки», — считает Смотрич.

Политик считает, что следующим премьер-министром будет Нетаниягу, а выборы решат одно: главой какого правительства он станет. Что касается роста популярности его союзника, депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, Смотрич говорит, что он счастлив, что общественность доверяет их партнерству.

«Популярность Бен-Гвира — одна из самых оптимистичных вещей в израильском обществе. Она показывает, что люди возвращаются к нормальной жизни, четко определяя, кто враг, а кто друг. Я доволен этим партнерством и надеюсь, что мы получим много голосов», — сказал Смотрич.

Как сообщал Курсор, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал положение правого блока и заявил, что Ликуд нуждается в усилении.

«Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир в любом случае будут министрами в нашем правительстве. Левые евреи имеют более высокий процент голосов, чем правые евреи», – сказал Нетаниягу.

Также Курсор сообщал о том, что Бен-Гвир объяснил, почему недоволен поведением Нетаниягу.