Нетаниягу: Смотрич и Бен-Гвир будут министрами в нашем правительстве

Бывший премьер-министр заявил, что «Лапид и Ганц ничего не понимают в экономике».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал положение правого блока и заявил, что Ликуд нуждается в усилении.

Об этом сообщает INN.

«Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир в любом случае будут министрами в нашем правительстве. Левые евреи имеют более высокий процент голосов, чем правые евреи», – сказал Нетаниягу.

Помимо этого, оппозиционер раскритиковал левоцентристский блок.

«Лапид и Ганц ничего не понимают в экономике, они не жалеют одноразовых инструментов. Есть критика того, кто стоит во главе службы безопасности. Ганц – человек левого толка, он сказал одно из самых шокирующих заявлений в израильской политике – что он гордится тем, что подвергал опасности солдат ради предотвращения вреда палестинцам», – добавил Нетаниягу.

В Государственном лагере уже прокомментировали это высказывание и заявили, что глава Ликуд «финансировал ХАМАС, молчал и прятался, когда тысячи ракет обстреливали населенные пункты на юге, и кроме разговоров ничего не делал для безопасности». Его называют последним человеком, который должен говорить о силе и безопасности. Также в политической партии заявили, что в столь опасный момент для будущего Израиля Нетаниягу оставляет арену безопасности «в руках двух экстремистов, которые подожгут Ближний Восток».

Ранее министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что партия «Еврейский дом» в случае прохождения в Кнессет не поддержит закон, который приведет к прекращению судебного процесса над Нетаниягу по делу о коррупции.

Также «Курсор» сообщал о том, что Бен-Гвир объяснил, почему недоволен поведением Нетаниягу.

Помимо этого, председатель партии МЕРЕЦ Захава Гальон заявила, что Нетаниягу добивается низкой явки в арабском секторе.