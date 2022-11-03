Стало известно, когда Лапид позвонит Нетаниягу, чтобы признать его победу на выборах

Ожидается, что премьер-министр Яир Лапид позвонит лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу и признает победу на выборах в четверг днем, сообщает новостной сайт Walla.
Издание сообщает, что премьер позвонит своему политическому сопернику, когда будут подсчитаны окончательные голоса.
Согласно отчету, партия Лапида «Еш Атид» приказала министрам подготовиться к упорядоченной и ответственной передаче власти.
Ранее Курсор писал, что подсчитан 91% голосов: как распределились места.
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