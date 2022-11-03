«Народ глупый, и народ заплатит»: лидер партии Цеирим Боарим резко высказалась об итогах выборов

21-летняя лидер молодежной партии Цеирим Боарим Хадар Мухтар обрушилась на израильскую общественность, резко отреагировав на неспособность ее партии пройти избирательный барьер на всеобщих выборах во вторник, сообщает Maariv в четверг.
«Что ж, я достаточно долго молчала, — сказала Мухтар. — Вы хотите знать, что я на самом деле думаю о результатах выборов? Народ глупый, и народ заплатит. Не плачьте мне, что в следующем году цены на квартиры вырастут на 22%. Вы выбрали, вы и заплатите».
Согласно подсчету бюллетеней на данный момент, партия Цеирим Боарим получила около 7000 голосов.
Мухтар живет в пригороде Тель-Авива. Ее профиль нетипичен, потому что именно в социальных сетях она впервые стала известна, особенно в TikTok. Уже чуть больше года она размещает там видеоролики, в которых осуждает коррумпированность израильской политической системы и стоимость жизни, а также инфляцию или жилищный кризис, особенно для молодежи.
Молодую женщину читают почти 120 000 человек в Tiktok, и она собирает миллионы просмотров и лайков.
Название своей партии она выбрала не случайно: «Цейрим Боарим», что означает «пылающая молодость».
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