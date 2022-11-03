«Народ глупый, и народ заплатит»: лидер партии Цеирим Боарим резко высказалась об итогах выборов

Звезда TikTok Хадар Мухтар высказалась о провале своей партии на выборах. На данный момент «Цеирим Боарим» получила около 7000 голосов.

21-летняя лидер молодежной партии Цеирим Боарим Хадар Мухтар обрушилась на израильскую общественность, резко отреагировав на неспособность ее партии пройти избирательный барьер на всеобщих выборах во вторник, сообщает Maariv в четверг.

«Что ж, я достаточно долго молчала, — сказала Мухтар. — Вы хотите знать, что я на самом деле думаю о результатах выборов? Народ глупый, и народ заплатит. Не плачьте мне, что в следующем году цены на квартиры вырастут на 22%. Вы выбрали, вы и заплатите».

Согласно подсчету бюллетеней на данный момент, партия Цеирим Боарим получила около 7000 голосов.

יום אחרי הבחירות, נוסעת באוטובוס.

אבל העיקר שהתקשורת אומרת שיש לי מרצדס. עכשיו אתם מבינים כמה התקשורת שטפה לכם את המוח? pic.twitter.com/qRY8geI4LU — הדר מוכתר — Hadar Muchtar (@HadarMuchtar) November 2, 2022

Мухтар живет в пригороде Тель-Авива. Ее профиль нетипичен, потому что именно в социальных сетях она впервые стала известна, особенно в TikTok. Уже чуть больше года она размещает там видеоролики, в которых осуждает коррумпированность израильской политической системы и стоимость жизни, а также инфляцию или жилищный кризис, особенно для молодежи.

Молодую женщину читают почти 120 000 человек в Tiktok, и она собирает миллионы просмотров и лайков.

Название своей партии она выбрала не случайно: «Цейрим Боарим», что означает «пылающая молодость».

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