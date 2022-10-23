У Лапида возникли серьезные опасения насчет выборов: что известно

Лапид опасается, что Нетаниягу может решить опротестовать итоги выборов 1 ноября, если его не устроят полученные Ликудом результаты.

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу в случае неудовлетворительных для него результатов выборов может поставить их под сомнение.

Такие опасения высказал премьер-министр Яир Лапид в воскресенье, сообщает Haaretz.

Лапид не стал раскрывать своих планов о создании правительства, при этом он точно уверен в неспособности блока Биби собрать решающее 61 место.

Нетаниягу ранее говорил, что члены партии Ликуд будут снимать подсчет голосов, хотя это является нарушением законодательства.

За девять дней до выборов опросы показывают, что оппоненты так и остались в неразрешенной ситуации.

Лапид заявил, что список арабского большинства Хадаш-Тааль не войдет в его правительство. «Они не хотят быть частью правительства, и я особенно не хочу этого». Лапид не исключает, что «Хадаш-Тааль», с их четырьмя местами в Кнессете, может поддержать правительство.

Он также рассматривает создание правительство вместе «с Ликудом, однако без Нетаниягу». Кроме того, возможно создание правительства с ультраортодоксальными партиями, если они согласятся с принципом «свободы религии и свободы от религии».

Ранее Курсор писал, что в ЦИК рассказали, сколько будут стоить выборы в пересчете на одного избирателя.

Также редакция сообщала, что Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет.