В Израиле появилась новая партия с русскоязычным лидером

Глава политсилы Стелла Вайнштейн родилась в Узбекистане, а в Израиль приехала в возрасте 6 лет.

Партия с названием 30/40, баллотирующаяся в Кнессет, официально начала предвыборную кампанию и огласила тезисы, которыми собирается убеждать народ в своей необходимости.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Отмечается, что эту партию, слухи о создании которой ходили довольно давно, возглавляет Стелла Вайнштейн – аудитор и предпринимательница из Ашдода, работавшая в последние два года генеральным директором партии «Ямина» при Нафтали Беннете. Она родилась в Ташкенте, в Израиль приехала в возрасте 6 лет. Обладательница двух экономических дипломов, ранее работала директором сети фитнес-клубов.

Согласно представленной программе, партия 30/40 идет на выборы под девизом «Израиль для нас дорог» – намек как на важность страны, так и на дороговизну жизни в ней.

«Основные партийные принципы – экономические. Это бескомпромиссная борьба с бюрократией, максимальное поощрение конкуренции и свободного рынка, инвестирование в инфраструктуру: создание надежной связи между центром и периферией для процветания», — говорится в сообщении.

Сайт партии сделан на трех языках – иврите, русском и арабском. При этом, вопреки слухам, русскоязычной партию эту политсилу назвать нельзя: там нет ни одной серьезной «репатриантской» фигуры, да и вообще в списке кандидатов в депутаты, судя по всему, не имеется русскоязычных израильтян. Да и сама Стелла Вайнштейн, проживающая в Израиле с шестилетнего возраста, – очень условная представительница алии.

«Каждый пятый избиратель не знает, за кого отдать свой голос! Это огромная цифра. У нас умный народ. Умный, но разочарованный. Я вам с уверенностью говорю, что если в политическую систему не вольется свежая кровь, если мы все вместе не наберемся смелости нарушить эти оскорбительные правила игры, толкающие нас в политические блоки, как пленников, будут шестые и седьмые выборы», – сказала Вайнштейн на презентации программы.

Как сообщал Курсор, Беньямин Нетаниягу близок к формированию большинства в новом Кнессете. Оппозиция пока может рассчитывать лишь на 56 мандатов.

Также мы сообщали, что опрос показал, кого израильтяне хотят видеть новым премьер-министром Израиля.