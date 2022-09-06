В Ликуде рассказали, готовы ли взять в коалицию Шакед

«Мы должны зарезервировать место для Амихая Шикли. Он ничего от нас не просил, но у нас есть обязательства перед ним», — сказал депутат от «Ликуда».

Депутат от «Ликуда» Йоав Киш во вторник утром дал интервью, обсудив несколько политических тем, включая вопрос о резервирование места для бывшего депутата «Ямины» Амихая Шикли в списке «Ликуда».

Выступая на радио Kol Hai, Киш сказал: «Возможность того, что объединенный иудаизм Торы расколется, — это стратегическое событие высочайшего порядка. Мы не должны терять голоса из-за раскола партии, которая может не пройти избирательный барьер. Мы должны победить».

Что касается министра внутренних дел Айелет Шакед («Сионистский дух»), Киш сказал: «Шакед не присоединится к коалиции с нами. Она активно работала над тем, чтобы нанести ущерб безопасности Израиля с помощью Закона о гражданстве. Я видел, что она делала в прошлом году. Все, что она говорит, — ложь… Она снова введет нас в заблуждение. Мы не можем ей поверить».

В то же время он сказал: «Мы должны зарезервировать место для Амихая Шикли. Он ничего от нас не просил, но у нас есть обязательства перед ним. Я понятия не имею, обращался ли кто-нибудь к [бывшему министру финансов Моше] Кахлону с просьбой вернуться в «Ликуд».

Шикли был назван перебежчиком из партии «Ямина», что запрещало ему баллотироваться на предстоящих выборах от какой-либо существующей партии. В июле, после того как Шикли обжаловал это решение, было достигнуто соглашение, по которому Шикли подал в отставку из Кнессета в обмен на снятие с него статуса «перебежчика».

Кахлон ушел из политики в 2020 году, объяснив, что уходит на пенсию из-за чувства истощения, которое он испытал после пяти лет напряженной работы в правительстве, и что он хотел бы уделять больше времени своей семье.

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