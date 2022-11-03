Выборы в Кнессет: объявлены результаты подсчета 99% голосов

В распределении мест в новом парламенте между политическими силами изменений не произошло.

По состоянию на 15:37 подсчитаны 99% бюллетеней выборов в Кнессет. В распределении мест в Кнессете между партиями изменений практически не произошло.

Согласно данным Избиркома, «Ликуд» получит 32 места, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14.

При этом политсила Биньямсина Нетаниягу близка к тому, чтобы уступить 32-й мандат партии Бецалеля Смотрича и Итамара Бен Гвира, которая усилится до 15 мандатов.

Далее голоса избирателей распределяются следующим образом: «Национальное единство» — 12, «Шас» — 11, а «Единый иудаизм Торы» — восемь. РААМ получит пять мест, как и Хадаш-Тааль и Исраэль Бейтейну, а Авода получит четыре места в израильском парламенте.

«МЕРЕЦ» все еще не проходит в Кнессет — для преодоления проходного барьера ей не хватает менее 4000 голосов.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда Лапид позвонит Нетаниягу, чтобы признать его победу на выборах.

Также Курсор информировал о том, что близкий соратник лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу, член Кнессета Ярив Левин, начал вступать в контакт с главами партий правого блока перед началом коалиционных переговоров.