Еш Атид назвала новый список Религиозного сионизма «гомофобным и расистским»

В ответ на результаты предварительных выборов «Религиозного сионизма» партия «Еш Атид» раскритиковала новый избирательный список конкурентов.

«Список, избранный сегодня, является женоненавистническим, гомофобным, расистским и опасным», — говорится в заявлении центристской «Еш Атид» об ультраправом «Религиозном сионизме».

«Еш Атид» предполагает, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу «осуществит свои мессианские мечты, а взамен они отменят его [продолжающееся дело о коррупции]».

Напомним, что депутат Кнессета Офир Софер победил на праймериз «Религиозного сионизма», за ним последовали депутаты Орит Штрук, Симха Ротман, Михал Вальдигер и лидер поселенцев Цви Суккот.

47-летний Софер пришел в политику в 2014 году. Он служил майором в Армии обороны Израиля и публично заявил, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Он был награжден за храбрость после спасения раненых солдат под обстрелом у гробницы Иосифа в Шхеме в 1996 году, во время которого он был серьезно ранен. Он является депутатом Кнессета с 2019 года и, помимо прочего, возглавлял подкомитет Комитета Кнессета по труду, социальному обеспечению и здравоохранению, который занимался лечением людей, страдающих шоком или посттравматическим стрессовым расстройством.

«Курсор» писал ранее, что Бен-Гвир заявил, что идет в Кнессет самостоятельно.

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