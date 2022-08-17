Нетаниягу — харедим: Вы вредите моему блоку

Лидер оппозиции, депутат Кнессета Биньямин Нетаниягу, обеспокоен тем, что раскол в партии ультраортодоксов может нанести ущерб право-религиозному блоку.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу («Ликуд») обвинил главного депутата «Яадут а-Тора» Моше Гафни в нанесении ущерба праворелигиозному блоку.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Обвинение последовало за угрозой Гафни отделить его фракцию «Дегель а-Тора» в «Яадут а-Тора» от хасидской фракции «Агудат Исраэль». Две партии уже много лет составляют единый список и имеют между собой сложные соглашения.

Согласно сообщению Кан Решет Бет в среду, источники сообщили, что Нетаниягу очень обеспокоен этим вопросом и обеспокоен тем, что две партии будут баллотироваться отдельно на предстоящих выборах.

Нетаниягу поднял этот вопрос на своей недавней встрече с Гафни, а ранее на встрече с новым председателем Агудат Исраэль Ицхаком Голднопфом, который говорил о полном разрыве отношений между ним и Гафни.

Во время встречи с Гафни Нетаниягу сказал: «Вы наносите вред моему блоку». Вероятно, он подразумевал то, что раскол может привести к тому, что одна или обе партии не преодолеют избирательный барьер, что серьезно снизит вероятность того, что праворелигиозный блок, в который «Яадут а-Тора» является частью, будет иметь достаточно мест в Кнессете, чтобы сформировать правительство.

Гафни, со своей стороны, сказал Нетаниягу, что те, кто будет решать, будет ли партия работать вместе или по отдельности, — это мудрецы Торы, возглавляющие партию, а не сам Гафни.

Нетаниягу также предложил выступить в качестве посредника между двумя фракциями, но его предложение было вежливо отклонено.

Ранее Курсор писал, что Биньямин Нетаниягу исследует последствия раскола между правыми партиями. «Ликуд» проводит опросы, чтобы выяснить, может ли раскол правых быть благоприятным для партии.

наша редакция информировала, что Биньямин Нетаниягу мог уйти в отставку в 2006 году. Выдержка из грядущей автобиографии Биньямина Нетаниягу показывает, что бывшего премьер-министра уговорила остаться в политике его жена, Сара Нетаниягу.

Курсор сообщал, что новый опрос показал, что блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. По имеющимся данным, блоку партий в нынешней коалиции не удается сформировать правительство, даже если «Лапид и компания» опирается на Объединенный список.

Кроме того, депутат от «Еш Атид» Рам Бен-Барак попросил прощение за то, что предположил, что у лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу проблемы с психикой.

Напомним, мы писали о праймериз в Ликуде: стало известно, кто лидирует после окончательного подсчета голосов.