Автомобили KIA признали самыми надежными

J.D. Power обнародовали данные своих исследований в сфере надежности автомобилей. Следуя выводам компании, самыми надежными автомобилями оказались машины марки Kia.

J.D. Power обнародовали данные своих исследований в сфере надежности автомобилей. Следуя выводам компании, самыми надежными автомобилями оказались машины марки Kia.

Бренд Kia обошел всех конкурентов, включая даже премиум барки. В тесте участвовали 100 автомобилей и Kia получили наилучшие результаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kia America (@kiausa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kia America (@kiausa)

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что стало известно, в какой стране самые дешевые электромобили.

Также читайте о том, что названы самые популярные автомобили прошлого года. Автомобили марки Toyota стали самыми продаваемыми в прошлом году, заняв своими моделями две верхние строчки в рейтинге самых популярных автомобилей в мире.

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