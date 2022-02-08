Чешский миллионер находится под следствием за езду по автомагистрали в Германии со скоростью 417 км/ч

Германия известна отсутствием ограничений скорости на участках автомагистралей, но чешский миллионер, разгоняющийся до 417 км/ч, возможно, проверял предел допустимого.

Мужчина в настоящее время находится под следствием за то, что он ехал со скоростью 417 км/ч по автомагистрали в земле Саксония-Анхальт.

Об этом сообщает BBC.

Прокуратура заявила, что начала расследование потенциально незаконного инцидента.

По сообщениям СМИ, водителю грозит тюремное заключение на срок до двух лет или штраф.

Богатый владелец спортивного автомобиля из Чешской Республики разместил на YouTube видеоролик о поездке на Bugatti Chiron прошлым летом по трассе A2 между Берлином и Ганновером, привлекая внимание к инциденту.

На видео спидометр автомобиля показывает скорость до 417 км/ч.

В комментариях под видео Пассер говорит: «Видимость была на всем протяжении пути. Безопасность была приоритетом, поэтому обстоятельства должны были безопасными». Он добавляет, что поездка произошла в 04:50 утра в воскресенье, и ранее автомобиль проезжал этот участок автомагистрали.

Полиция начала расследование после того, как о предполагаемом нарушении сообщили немецкие СМИ.

Согласно Уголовному кодексу, вождение по-прежнему может представлять собой правонарушение, если водитель «двигается с ненадлежащей скоростью и в манере, которая грубо нарушает правила дорожного движения и ведет себя безрассудно», говорится в сообщениях .

Министр транспорта Фолькер Виссинг осудил поведение водителя, отметив, что, хотя в Германии нет ограничения скорости, автомобиль всегда должен быть «под контролем».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Volvo и Northvolt построят в Швеции крупный завод электромобильных аккумуляторов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.