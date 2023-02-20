Эксперты назвали скорость, при которой авто тратит меньше всего топлива

Конечно, оптимальная скорость зависит от объема двигателя и коробки передач. Однако на самом деле расход напрямую зависит от нагрузки на двигатель на определенной скорости.

Автомобильные эксперты рассказали, что оптимальной скоростью считается 70 км/ч. На ней можно ехать с минимальным расходом топлива вне зависимости от объема двигателя авто.

Об этом пишет портал Avtosota.

По словам специалистов, не стоит прислушиваться к фразе «опытных водителей», что якобы для каждого авто своя скорость, и что ее просто нужно «почувствовать». Это может сбить новичков, потому что водителям без опыта сложно ощутить автомобиль.

Конечно, оптимальная скорость зависит от объема двигателя и коробки передач. Однако на самом деле расход авто напрямую зависит от нагрузки на двигатель на определенной скорости.

Поэтому лучше стараться поддерживать на любой передаче оптимальные обороты двигателя. Это необходимо, чтобы нагрузка на двигатель в каждый момент времени, несмотря на разную скорость, оставалась на уровне максимального КПД. А оптимальная должна быть скорость 70 км/ч.

Специалисты добавляют, что помочь найти оптимальную скорость при минимальном расходе топлива для конкретного авто может бортовой компьютер. Он точно четко определит скоростной диапазон, при котором скорость может быть выше, а расход топлива останется прежним.

Как сообщал Курсор, каждый город имеет свою специфику движения. Трудно определить, какие из них лучше для вождения, но некоторые, безусловно, более удобны для водителя.

Однако есть определенные ошибки, допускаемые на улицах почти всех крупных городов. Некоторые из них – из-за неосведомленности водителей, а некоторые – из-за наглости.

Есть несколько правил остановки автомобиля на тротуаре, но одно из них не особенно нравится водителям. Речь идет о том, чтобы оставить место для пешеходов. Ширина тротуара, остающегося для пешеходов после стоянки, должна быть не менее 1,5 метра.

Это положение полностью исключает парковку на некоторых тротуарах, но отдельных водителей это не слишком волнует. Иногда они оставляют всего несколько десятков сантиметров места.

Ранее мы писали о том, что названы самые опасные ошибки водителей за рулем современных авто.

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