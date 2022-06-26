General Motors будет использовать искусственный интеллект в техосмотре автомобилей

В рамках нового совместного проекта GM будет продавать системы Uveye дилерам, нуждающимся в модернизированных платформах для проверки автомобилей, которые уже тестируются в некоторых дилерских центрах США.

General Motors объявила о стратегических инвестициях в израильскую компанию Uveye, специализирующуюся на разработке систем диагностики автомобилей.

Эти системы включают в себя комбинацию датчиков и алгоритмов искусственного интеллекта, что позволяет быстро обнаруживать неисправные компоненты и проблемы технического состояния.

Инвестиции в UVeye, сумма которых не разглашается, были сделаны GM Ventures, фондом автопроизводителя GM Ventures, который помогает развивать другие стартапы в области искусственного интеллекта.

В рамках нового совместного проекта GM будет продавать системы Uveye дилерам, нуждающимся в модернизированных платформах для проверки автомобилей, которые уже тестируются в некоторых дилерских центрах США. Израильский стартап также будет помогать американскому автогиганту и в других проектах, включая аукционы подержанных автомобилей и работу с коммерческими автопарками.

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