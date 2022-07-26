Илон Маск назвал новую дату премьеры Tesla Cybertruck

Первой будет специальная версия WT для корпоративных клиентов, с запасом хода 640 км. Производство топовой модели First Edition начнется осенью 2023 года.

Электромобиль Tesla Cybertruck должен был встать на конвейер ещё в 2021 году, но начало производства постоянно откладывали. В 2023 году пикап наконец-то станет серийным.

За время ожидания конкуренты электропикапа Маска уже поступили в продажу — GMC Hummer EV, Rivian R1T и Ford F-150 Lightning.

Теперь Илон Маск надеется начать поставки Tesla Cybertruck в середине 2023 года.

Также стало известно, что первой будет специальная версия WT для корпоративных клиентов, с запасом хода 640 км. Производство топовой модели First Edition начнется осенью 2023 года, а затем последуют дальнейшие модификации.

Аналитики прогнозируют, что на этот раз Tesla наконец-то сможет уложиться в срок. В конце концов, завод Giga Texas, который должен был производить пикап, уже открыт и производит Model Y.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.