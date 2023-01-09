Узкие или широкие шины: какие лучше выбрать для безопасной и комфортной езды

Обычно оптимальные параметры шины указаны в документах к автомобилю. Но если вдруг понадобился комплект другого размера, то нужно учесть некоторые параметры.

Об этом говорится в материале портала Твоя Машина.

Отмечается, что, во-первых, шина должна подходить к ободу. Во-вторых, колеса должны находиться под крыльями автомобиля и нигде не тереться даже при полностью вывернутом рулевом колесе.

Чем шире протектор, тем устойчивее машина. Но ширину следует подбирать в зависимости от кузова. То, что эффективно для кемперов с высоким центром тяжести, не будет столь же значимым для легкого приземистого седана.

Быстрым спортивным авто часто ставят очень тонкие и легкие шины, тяжелым внедорожникам – широкие и массивные. Также шины зависят от местности — для бездорожья требуется иная резина, чем для автомагистрали.

Более узкие шины экономичнее широких и лучше приспособлены для езды по снегу. Однако они не подойдут для дождливой погоды.

Широкие шины обеспечивают лучшее сцепление, но вызывают большее трение, увеличивая расход топлива. Они меньше подходят для снега, зато хорошо приспособлены к мокрой и сухой дороге. Однако широкие шины утяжеляют рулевое управление и приводят к большему радиусу поворота.

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