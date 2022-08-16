KIA отзывает более 250 тысяч автомобилей

Корейская компания Kia объявила об отзыве 250 000 автомобилей Optima 2012-2013 модельного года.

Причиной такого решения стали пластины обшивки потолка, которые являются частью энергопоглощающей конструкции. Если они не закреплены должным образом, то в случае аварии они могут стать причиной дополнительных травм водителя и пассажиров.

Впервые Kia узнала о потенциальной проблеме в мае этого года. К концу июня компания установила, что кронштейн действительно болтался в салоне и мог отсоединиться при аварии.

Автопроизводитель начнет уведомлять владельцев с 26 сентября, а дилеры получат полную информацию об отзыве 22 сентября. Пока известно только об одном инциденте. Других травм из-за обшивки потолков не было.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.