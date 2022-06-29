ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности

Ожидается, что предлагаемый альянс, главной целью которого является противостояние угрозам Ирана, будет в центре внимания президента Джо Байдена во время его визита в Израиль и ЮАР.

ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Помимо ХАМАСа, Палестинский исламский джихад (ПИД), Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) и другие палестинские группировки, а также поддерживаемая Ираном ливанская «Хизбалла» также обеспокоены новым наращиванием военной мощи и сотрудничеством между Израилем и странами Персидского залива.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания, базирующийся в Катаре, на прошлой неделе прибыл в Ливан для переговоров с генеральным секретарем «Хизбаллы» Хасаном Насраллой и лидерами нескольких палестинских террористических группировок о формирующемся израильско-арабском альянсе и предстоящем визите Байдена.

Хания и Насралла согласились с необходимостью укрепления «оси сопротивления» в регионе в преддверии визита Байдена, а также выразили резкое несогласие с нормализацией отношений между Израилем и арабскими странами.

Официальные лица ХАМАС, ПИД, НФОП и «Хизбаллы», заявили, что Ближний Восток столкнулся с «опасным сионистско-американским заговором», направленным на «ликвидацию» палестинского вопроса и подрыв палестинского и ливанского «сопротивления» Израилю.

С момента прибытия Хании в Ливан ХАМАС и палестинские группы «сопротивления» усилили свои угрозы в адрес Израиля.

Заместитель генерального секретаря НФОП Джамиль Межер призвал активизировать усилия по «пресечению сионистских планов» против палестинцев и Иерусалима. Он сказал, что лидеры террористических групп «проанализировали усилия, предпринятые администрацией США для защиты сионистского образования и обеспечения его безопасности, а также предоставления ему возможности проникнуть в регион за счет наших национальных прав и наших арабских и исламских народов».

Ранее Национальные и исламские силы, альянс различных палестинских фракций в Иудее и Самарии, в секторе Газа, осудили «готовность» некоторых арабских стран присоединиться к ближневосточному военному консорциуму, который объединит их с Израилем. Фракции призвали всех арабов отказаться от любого союза с Израилем.

Ранее Курсор писал, что арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.

Такде наша редакция сообщала, что ХАМАС может обменять пленного израильтянина на больных заключенных-террористов. ХАМАС якобы готов пойти на гуманитарную сделку с Израилем, обменяв пленника на своих боевиков, содержащихся в израильских тюрьмах.