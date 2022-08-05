Stellantis обошел Tesla по продаже электромобилей в Европе

Stellantis продала в Европе 105 413 электромобилей, а Tesla — 78 277 автомобилей. Группа Volkswagen по-прежнему опережает остальных с показателем 116 307 единиц.

Компания Stellantis, объединяющая бренды Peugeot, Citroen, DS, Opel, Alfa Romeo, FIAT, Chrysler и Jeep, делает успехи на европейском рынке. В первой половине 2022 года группе удалось продать больше электромобилей, чем Tesla, и почти догнать группу Volkswagen.

Самым продаваемым электромобилем Stellantis в Европе стал Fiat New 500, который также стал самым популярным электромобилем в Европе. Это звание с конца 2020 года удерживала Tesla Model 3.

Новый Fiat 500 стал самым популярным электромобилем в Италии и Германии. Вторым по популярности электромобилем Группы является хэтчбек Peugeot e-208, который занял первое место во Франции.

Курсор ранее писал, что Honda запатентовала оригинальное техническое решение. Компания Honda подала патентную заявку на оригинальное техническое решение — систему выдвижных боковых юбок, которая улучшает аэродинамику при выходе автомобиля на автостраду.

Также сообщалось, что Tesla назвали самым популярным премиум-брендом в США. Несмотря на общий спад на североамериканском рынке премиум-класса, Tesla смогла увеличить продажи на 66% за первые пять месяцев 2022 года и заняла лидирующую позицию в сегменте. СМИ сообщает, что Tesla была более популярна в США, чем премиальные бренды, такие как Mercedes-Benz и BMW.