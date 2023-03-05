В руководстве «Формулы-1» рассказали, возможен ли переход на электромобили

Стефано Доменикали, глава Формулы-1, выразил мнение о том, что полный переход на электромобили будет невозможным.

Об этом пишет «Newsyou.info«.

По словам Доменикали, в этом виде спорта все еще должен быть использован двигатель внутреннего сгорания. Он подчеркнул, что основной целью Формулы-1 является стать углеродно-нейтральной к 2030 году, и это может быть достигнуто путем перехода на 100% экологическое топливо к сезону 2026 года.

Он заявил, что «Формула-1 никогда не станет электрической», и что это неприменимо к автоспорту, который является спортом с высокой технологичностью.

«Нулевых выбросов можно добиться без необходимости менять двигатели или выбрасывать весь существующий парк транспортных средств», — заявил Стефано Доменикали.

Электронное топливо, также известное как экологическое топливо, представляет собой любое топливо, которое обеспечивает полный углеродный баланс. Это означает, что при его использовании в атмосферу не выделяются углеродные выбросы. Это топливо может быть использовано не только для гоночных машин Формулы-1, но также и для обычных автомобилей.

«Курсор» писал о том, что пересесть на электромобиль станет дешевле. Более 20 процентов новых автомобилей в Израиле являются электрическими, что выше среднемирового показателя и более чем в 2 раза выше прогноза министерства транспорта. В рамках законопроекта о хозяйственном регулировании был опубликован ряд послаблений для перехода на электромобили. Среди прочего предлагается облегчить торговлю электроэнергией и модернизировать электросеть в жилых районах.