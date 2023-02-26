Пересесть на электромобиль станет дешевле: подробности

Более 20 процентов новых автомобилей в Израиле являются электрическими, что выше среднемирового показателя и более чем в 2 раза выше прогноза министерства транспорта.

В рамках законопроекта о хозяйственном регулировании был опубликован ряд послаблений для перехода на электромобили.

Об этом сообщает портал Детали.

Согласно сообщению, среди прочего предлагается облегчить торговлю электроэнергией и модернизировать электросеть в жилых районах.

«Более 20 процентов новых автомобилей в Израиле являются электрическими, что выше среднемирового показателя и более чем в 2 раза выше прогноза министерства транспорта. Цель законопроекта – убрать барьеры для перехода на электромобили», — пишет СМИ.

Отмечается, что минфин предлагает определить в Законе о планировании и строительстве электрические подстанции в качестве объектов для «общественных нужд», чтобы можно было купить землю под их строительство. Потребность в подстанциях возрастает в связи с необходимостью обеспечения гораздо большего количества электроэнергии в жилых районах, где заряжается все больше электромобилей.

Предлагается также облегчить регулирование поставок электроэнергии для зарядки электромобилей посредством отмены лицензии на поставку. Это изменение позволит владельцам электромобилей с аккумуляторами V2G продавать электроэнергию, накопленную в аккумуляторе, и облегчать нагрузку на электросеть.

Как сообщал Курсор, израильские системы, заряжающие электромобили за 15 минут, появятся в Европе и США. Система, разработанная компанией Zooz Power, ранее известной как Chakratec (zooz означает «движение» на иврите), берет энергию из сети, чтобы вращать восемь стальных колес на единицу, 17 000 раз в минуту.

Каждое колесо весит около полтонны. В процессе электрическая энергия преобразуется в кинетическую энергию. Когда транспортное средство приходит на подзарядку, вращение замедляется, чтобы преобразовать эту кинетическую энергию обратно в электрическую энергию и передать ее в аккумулятор транспортного средства с такой интенсивностью, что аккумулятор полностью заряжается примерно за 15 минут.

Ранее Курсор писал, что Tesla импортирует в Израиль самую крупную партию машин. До конца текущего года в Израиль отправят партию 4000 автомобилей Tesla, большая ее часть — модели Tesla 3, произведенные в Китае.