Volkswagen сокращает российских сотрудников

Сборка автомобилей Volkswagen и Skoda была остановлена на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде еще 3 марта, после введения санкций ЕС.

Дочернее предприятие Volkswagen в россии* останавливает производство автомобилей концерна на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. В частности, в соответствии с соглашением, подписанным компаниями в 2011 году, компания прекратила сборку кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia liftback.

Согласно новости, все сотрудники, задействованные в производстве этих моделей, будут сокращены. Им предлагается возможность расторгнуть свои контракты по взаимному согласию с выплатой заработной платы за шесть месяцев. В общей сложности около 200 человек потеряют работу.

Сборка автомобилей Volkswagen и Skoda была остановлена на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде еще 3 марта, после введения санкций ЕС. Сама «Группа ГАЗ» попала под прицел Министерства финансов США 25 мая 2022 года. По всей вероятности, это побудило немецкую группу принять решение об увольнении работников.

Курсор ранее писал, что Stellantis останавливает производство автомобилей в россии. Stellantis уже приостановила весь экспорт и импорт автомобилей в россию после вторжения Москвы в Украину и перенесла производство в Западную Европу.

Кроме того, ещё один крупный автопроизводитель ушел из россии. На сайте Lifan в россии по-прежнему размещена информация о продажах седанов Solano II и Murman, хэтчбека X50, а также кроссоверов X60, X70 и MyWay. Однако их цены соответствуют прейскурантам 2017 года.