Зачем нужно обкатывать новые автомобильные шины и как правильно это сделать

Производители шин рекомендуют обкатывать новую резину со скоростью не более 100 км/ч и в течение первых 400-500 км пути.

Многие водители уже присматриваются к покупке новых шин, потому что старые покрышки уже откатали свое, а устанавливать такую резину на автомобиль опасно. Выбрать резину по качеству и цене не составляет особых проблем. Другое дело, это правильная ее эксплуатация и обкатка.

Об этом говорится в материале портала NNews.

Многие будут удивлены, но автомобильную резину, как летнюю, так и зимнюю, нужно обязательно обкатывать. Лучше всего не поскупиться и купить новый комплект. Это нужно для правильной обкатки всех шин и лучшего сцепления автомобиля с дорогой в дальнейшем.

«Производители шин рекомендуют обкатывать новую резину со скоростью не более 100 км/ч и в течение первых 400-500 км пути. Это делается для того, чтобы стереть верхний слой резины, имеющий минимальный коэффициент сцепления с дорогой. Не поленитесь и проезжайте это расстояние спокойно. Это еще делается для того, чтобы удалить заводскую смазку из протектора, которая используется при их изготовлении на заводе», — пишет издание.

Три правила при обкатке которых нужно соблюдать

Дорогу для обкатки желательно выбирать асфальтированную и ровную. Не стоит это делать на грунтовке, потому что износ будет не равномерным.

Внимательно следите за давлением в шине. Не превышайте его и не занижайте. Это может сильно повлиять на износ протектора при обкатывании.

В процессе обкатки колесо может разбалансироваться, поэтому после первых 500-1000 км пробега нужно произвести повторную балансировку.

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