Польша отказывается от матчей с Россией в плей-офф ЧМ-2022 из-за агрессии против Украины

«Это единственное правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию в ФИФА», — заявили в Польше.

Сборная Польши отказалась от матча со сборной России в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2022 из-за агрессии против Украины.

Об этом написал в Twitter глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

«Довольно слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации в Украине. Это единственное правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию в ФИФА», — заявил Кулеша.

Как ранее писал Курсор, финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

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