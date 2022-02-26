В португальском ресторане отказываются обслуживать туристов из России

Европа продолжает проявлять солидарность с Украиной в ее борьбе с российскими оккупантами. На этот раз один из португальских ресторанов создал для туристов из России особое меню. «Россиян не обслуживаем. Ешьте супчик из камней. Приятного аппетита», — гласит надпись у входа в ресторан.



Напомним, что сборная Польши отказалась от матча со сборной России в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира-2022 из-за агрессии против Украины. Об этом написал в Twitter глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша. «Довольно слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации в Украине. Это единственное правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию в ФИФА», — заявил Кулеша.

Также Курсор писал, что Папа Франциск отправился в пятницу в посольство России, чтобы лично «выразить свою озабоченность по поводу войны» в Украине. Следуя протоколу, Папа Римский сам не посещает посольство, обычно министр иностранных дел вызывает посла, поэтому для всех стало шоком, что он покинул свой город-государство и поехал в российское посольство.

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