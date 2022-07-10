30 человек под завалами: после российских обстрелов в Донецкой области обрушился дом

Российские ракетные обстрелы по жилому сектору привели к обвалу пятиэтажного дома в Часовом Яре Донецкой области, где под завалами находятся более 30 человек.

Вечером в субботу войска рф* обстреляли из «Ураганов» Донецкую область. В результате обвала жилого пятиэтажного дома в Часовом Яре под завалами находятся минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок.

Спасатели уже достали тела шести погибших. Работы продолжаются.

В доме полностью уничтожены два подъезда. Спасатели пытаются максимально быстро освободить тех, кто оказался под завалами. Сейчас установлен контакт с двумя ранеными, к ним расчищают подход.

Местные жители сообщают, что там могут находиться по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.

«Курсор» писал, что у Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою. Солдаты рф как огня боятся бойцов ВСУ и делают все возможное, чтобы не встречаться с ними в реальном бою. Но при этом россияне продолжают убивать мирных людей и разрушать их дома.

Также мы сообщали, что россияне массово сжигают тела своих погибших солдат, чтобы не платить компенсации их родственникам. Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что российские военные сжигают тела своих сослуживцев, чтобы они числились не убитыми, а «пропавшими без вести».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!