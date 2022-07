Институт по изучению войны: россия готовится к новому наступлению

Институт по изучению войны в новой записи о конфликте в Украине утверждают, что российские войска копят силы для того, чтобы возобновить наступление на отдельных участках фронта.

«Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным», — отмечают американские эксперты войны.

The Russian military command has necessarily ceased efforts to conduct large-scale offensive operations in Eastern Ukraine to reorganize, reinforce, and resupply its tired troops — in other words, they are in an operational pause. (Corrected)

