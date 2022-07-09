Институт по изучению войны: россия готовится к новому наступлению

Институт по изучению войны в новой записи о конфликте в Украине утверждают, что российские войска копят силы для того, чтобы возобновить наступление на отдельных участках фронта.
«Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным», — отмечают американские эксперты войны.
The Russian military command has necessarily ceased efforts to conduct large-scale offensive operations in Eastern Ukraine to reorganize, reinforce, and resupply its tired troops — in other words, they are in an operational pause. (Corrected)
Full report: https://t.co/HNzGjc9fLS pic.twitter.com/PAcFILyrac
— ISW (@TheStudyofWar) July 9, 2022
Российские силы продолжали вести наступательные операции к северу от Славянска 8 июля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска предприняли неудачный штурм в Богородичном, примерно в 20 км к северу от Славянска. Силы оккупантов также не добились каких-либо подтвержденных успехов вблизи Харькова 8 июля, но, вероятно, пытаются нанести ущерб украинским контратакам.
Россия продолжает обстреливать город Николаев и близлежащие населенные пункты, а 8 июля силы рф удар крылатыми ракетами по Одесской области.
«Курсор» писал ранее, что россия утвердила список американцев, которым запрещено въезжать на территорию рф. Туда попали и члены семьи американского президента Джо Байдена. Однако москва может попытаться нанести Байдену удар на промежуточных выборах в Штатах, подняв вопрос цены войны в Украине для американцев.
Ранее наш сайт сообщал, что в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!