Институт по изучению войны: россия готовится к новому наступлению

Американские военные эксперты считают, что россия* может начать новое наступление на востоке Украины, однако отмечают, что украинские войска успешно мешают планам рф.

Институт по изучению войны в новой записи о конфликте в Украине утверждают, что российские войска копят силы для того, чтобы возобновить наступление на отдельных участках фронта.

«Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовилось к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и не сразу заметным», — отмечают американские эксперты войны.

The Russian military command has necessarily ceased efforts to conduct large-scale offensive operations in Eastern Ukraine to reorganize, reinforce, and resupply its tired troops — in other words, they are in an operational pause. (Corrected) Full report: https://t.co/HNzGjc9fLS pic.twitter.com/PAcFILyrac — ISW (@TheStudyofWar) July 9, 2022

Российские силы продолжали вести наступательные операции к северу от Славянска 8 июля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска предприняли неудачный штурм в Богородичном, примерно в 20 км к северу от Славянска. Силы оккупантов также не добились каких-либо подтвержденных успехов вблизи Харькова 8 июля, но, вероятно, пытаются нанести ущерб украинским контратакам.

Россия продолжает обстреливать город Николаев и близлежащие населенные пункты, а 8 июля силы рф удар крылатыми ракетами по Одесской области.