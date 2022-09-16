440 жертв оккупантов: в Украине обнаружили братскую могилу

При освобождении города Изюм в Харьковской области украинские военные столкнулись со страшной находкой — в огромной братской могиле находились тела более чем 440 мирных жителей, убитых оккупантами из рф*.

Об этом официально заявили украинские представители.

Зеленский прокомментировал найденные в Изюме массовые захоронения: «Завтра в Изюме будут журналисты. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация».

«Россия снова и снова совершает военные преступления, и если ее не остановить в Украине, она продолжит совершать их по всему миру», — обратилось в Facebook посольство Украины в Израиле.

Ранее Курсор писал про страшные кадры: целые кладбища жертв обнаружили после деоккупации Харьковской области. Украинские военные показали жуткие фотографии из Изюма, где во время российской оккупации появились огромные кладбища замученных и убитых людей.

Кроме того, мы сообщали, что в преддверии Рош ха-Шана Украина усилила меры безопасности и провела отработку действий в случае нестандартных ситуаций. К учениям привлекли полицию, Нацгвардию, МЧС и специальные подразделения всех органов экстренной помощи.

Также напомним, что россия завербовала заключенного-каннибала на войну в Украине. Глава российского фонда «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала, что ЧВК «Вагнера» завербовала на войну в Украине заключенного, которого осудили за каннибализм. Также стало известно, какое вознаграждение предлагают преступникам.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!