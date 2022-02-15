Блинкен и Лавров провели новый телефонный разговор по украинскому кризису

Представитель США и России провели уже второй телефонный разговор за последние пять дней, в ходе которого вновь обсудили обострение ситуации на восточной границе Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел новый телефонный разговор по украинскому кризису с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Госдепартамент США.

После их последнего разговора в субботу «они договорились оставаться на связи», сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, не сообщив подробностей их последнего разговора.

Западные лидеры заявили, что видят позитивные признаки того, что Россия стремится ослабить напряженность в связи с Украиной, после того как Москва объявила, что отводит часть войск, размещенных на границах своего соседа.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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