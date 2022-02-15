Украина подверглась масштабной кибератаке

Минобороны, армия, а также крупнейшие банки Украины стали жертвами массированных DDoS-атак после того, как Россия объявила о выводе части войск.

Украинские СМИ сообщили о масштабных распределенных атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS) на сайты Министерства обороны Украины, военных, Приватбанка и Ощадбанка, двух крупнейших банков Украины.

Сообщения о масштабной кибератаке на Украину появились в тот момент, когда страна остается в напряженном противостоянии с Россией.

Ранее во вторник Россия объявила о начале вывода некоторых военнослужащих из Украины, сигнализируя о потенциальной деэскалации напряженности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство поверит в деэскалацию ситуации только после того, как увидит отвод российских войск от своих границ.

«Мы постоянно слышим разные заявления от Российской Федерации, поэтому у нас есть правило… мы верим тому, что видим. Если мы увидим отвод войск, мы поверим в деэскалацию», — сказал он.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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