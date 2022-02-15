Путин рассказал, продолжится ли транзит газа через Украину после 2024 года

Основными условиями продления контракта на транзит через Украину будет наличие спроса на газ со стороны европейских импортеров. Россию рентабельность, и надлежащее техническое состояние газотранспортной системы в Украине.

Россия, по заявлению Путина, продолжит поставлять газ через Украину после 2024 года. Это будет продолжаться до тех пор, пока существует спрос на поставки в Европе и действует украинская газотранспортная система.

Ранее Президент России Владимир Путин обещал ответить на этот вопрос на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шульцем.

Стоит отметить, что в прошлом году он заявил, что в Германию будет поставляться 50,7 млрд. кубометров российского газа и что вопрос о начале поставок по «Северному потоку-2» находится в руках немецких регулирующих органов.

По словам Путина, в проекте экспортного газопровода «Северный поток-2» нет «политического подтекста». По словам президента, завершение строительства и начало эксплуатации «Северного потока — 2» направлено на укрепление энергетической безопасности Европы.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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